شكرا لقرائتكم خبر عن FTI الألمانية للسياحة تعلن وقف جميع أنشطتها للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى يوميا الأنباء عن توقف عمل مجموعات السياحة العالمية عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قامت مجموعة FTI Group السياحية بإلغاء جميع الرحلات حتى نهاية مارس بسبب أزمة الفيروس التاجي.

وقالت الشركة فى بيان لها من ميونيخ، إن الحجوزات من أى نوع من الرحلات ستلغى حتى 31 مارس، وأضافت أن رفاهية ضيوفنا وموظفينا على رأس أولوياتنا، ولهذا السبب نعلق عملياتنا فى الوقت الحالي.

وتقدمت المنظمة، وهى واحدة من أكبر الشركات فى ألمانيا، بطلب لضمانات الدولة "لكى تتمكن من العودة إلى الأعمال الروتينية فى المستقبل".

ويأتى هذا القرار لتلحق الشركة الالمانية بزعيم الصناعة توى التى أوقفت معظم أعمال السفر أمس، حتى إشعار آخر، وتم إلغاء الجولات السياحية والرحلات البحرية وعمليات الفندق.

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وانخفض السفر بشكل حاد حيث تفرض المزيد والمزيد من البلدان قيودًا جديدة صارمة للحد من انتشار COVID-19، وتشهد كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا حالة إغلاق فى محاولة للحد من الارتفاع المقلق فى حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة والوفيات.

ومازال قطاع السياحة العالمى يتكبد خسائر بشكل يومى، خاصة فى ظل قرارات العديد من الدول بتعليق حركة الطيران نهائيا، حيث بلغت خسائر قطاع السياحة على مستوى العالم وفقا لمنظمة السياحة العالمية حوالى 62 مليار دولار أمريكى حتى الآن، فضلا عن شلل بجميع الوجهات السياحية على مستوى العالم.

وقال الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية أن سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمناسبات MICE وحدها بلغت خسائرها حتى الآن 42 مليار دولار.

فى حين أشار إلى أن السياحة الأوروبية وحدها خسائرها حتى الآن 2 مليار يورو، والخسائر مستمرة بمعدل مليار يورو شهريًا تقريبًا، منوها إلى أن قطاع الطيران خسائره حتى الآن بلغت حوالى 30 مليار دولار أمريكى.