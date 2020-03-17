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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره قبيل بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء وعمقت خسائرها بالتزامن مع استمرار التكهنات بشأن انخفاض الطلب العالمي على الخام في ظل انتشار فيروس "كورونا".
وتوقع محللو بنك "جولدمان ساكس" انخفاض متوسط سعر "ويست تكساس" خلال العام الجاري إلى 22 دولارا للبرميل من تقديرات اطلقتها منذ أسبوعين فقط عند 29 دولارا للبرميل.
كما خفض البنك الأمريكي توقعاته لسعر "برنت" إلى 20 دولارا للبرميل من توقعاته السابقة عند 30 دولارا للبرميل.
ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات غير رسمية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة في حين ستصدر القراءة الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا.
وعلى صعيد التعاملات، هبط "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 27.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 30.3 دولار وأقل سعر عند 27.8 دولار.
وانخفض "برنت" بنسبة 3% إلى 29.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 31.2 دولار بينما سجل أقل سعر عند 29.1 دولار.
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