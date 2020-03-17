شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يهبط بأكثر من 2% وسط قلق لدى البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم بأكثر من 2% في ظل القلق الواضح لدى أعضاء البنك المركزي بشأن تفشي فيروس "كورونا" وتأثيره على الاقتصاد.



وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي مدى القلق لدى الأعضاء بشأن تفشي الفيروس التاجي القاتل وأضراره على النمو الاقتصادي والشركات.



واتخذت المزيد من البنوك المركزية حول العالم قرارات بخفض الفائدة وضخ السيولة لدعم اقتصاداتها في مواجهة "كورونا"، كما تدرس الحكومة الأمريكية إرسال أموال للمواطنين وشراء سندات الشركات.

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وكشفت بيانات حكومية صينية عن انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 13.5% في الشهر الماضي متأثرة بـ"كورونا"، كما يتوقع محللون انكماش اقتصاد بكين للمرة الأولى منذ عام 1976.



هذا، وقد ارتفع مؤشر أسعار المنازل في أستراليا بنسبة 3.9% خلال فبراير/شباط الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 4.5%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 0.5974، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6148 بينما سجل أقل سعر عند 0.596.