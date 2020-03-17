شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى السيناريو السلبي قائماً للفترة القادمة، ويحتاج السعر لكسر مستوى 1509.00 لتأكيد التوجه نحو 1453.10 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 1571.20 يمثّل الشرط الأهم لاستمرار السيناريو السلبي المقترح.

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