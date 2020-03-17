شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تتكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا. تشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ابريل نيسان، حسبما ذكرت وزارة المالية في تغريدة. تعتزم البحرين أيضا مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار). وسيزيد البنك المركزي قدرة الإقراض لدى البنوك 3.7 مليار دينار (9.80 مليار دولار) لتأجيل الأقساط والتمويل الإضافي للعملاء. تعفي الحزمة كذلك المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة ثلاثة أشهر من ابريل نيسان.

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