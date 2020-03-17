رئيس الوزراء: خسائر الدولة من موجة الأمطار السابقة 800 مليون جنيه





أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ على الفور في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن السيول التي شهدتها البلاد مؤخراً، واستعادة كفاءة العمل بكافة مرافق الدولة.

وأوضح مدبولي أن خسائر الدولة من موجة الأمطار السابقة بلغت 800 مليون جنيه، وذلك في قطاعات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف، والطرق، والنقل والسكك الحديدية، مشيراً إلى أن تكليفات الرئيس التي سيبدأ العمل على تنفيذها تضمنت سرعة ايجاد حل شامل ومتكامل لشبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي في عدد من التجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الأكثر تأثراً.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس كلف أيضاً بالعمل على تطوير قرية الديسمي بالصف، ومنطقة الزرايب بـ 15 مايو بتكلفة تتجاوز750 مليون جنيه، مع تشجيع المجتمع المدني على مساعدة الدولة في عملية التطوير، مضيفاً أن الرئيس وجه بسرعة صرف التعويضات جراء الخسائر البشرية والمادية للمواطنين من جراء موجة الطقس.

وأكد مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالحصر الدقيق والدراسة التفصيلية للتحديات التي واجهت مختلف جهات الدولة في التعامل مع تلك الظروف، لا سيما ما يتعلق بتصريف المياه، مع بلورة مقترح لخطة متكاملة تتضمن مختلف الإجراءات المتعلقة بسبل مواجهتها والتغلب عليها، خاصةً في ظل المعايير والمحددات الجديدة التي تفرضها المتغيرات المناخية المستحدثة، ودعا إلى استخلاص الدروس المستفادة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مُختلف الجهات المعنية لعلاج التداعيات والآثار الناجمة عنها