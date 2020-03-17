شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت تبوك تُعيد هيكلة تسهيلات ائتمانية مع بنك البلاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت تبوك عن توقيع اتفاقية إعادة هيكلة تسهيلات ائتمانية مع بنك البلاد متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي قيمة التمويل 476.03 مليون ريال، على أن بتم سداد أربعة أقساط منه بقيمة 95.21 مليون ريال، وقيمة الجزء المعاد جدولته (رصيد التمويل ) 380.82 مليون ريال.

وبحسب البيان، امتدت فترة سداد التسهيلات الائتمانية البنكية السابقة إلى ست سنوات منها سنة سماح بدأت من 13 مارس 2018، وانتهت في 13 مارس 2019، علماً بأن سداد الأقساط بدأ في 13 يونيو 2019، وكان مقررا أن ينتهي في 13 مارس 2024، بعدد (20 قسطا) بمعدل قسط كل ثلاثة أشهر ميلادية (ربع سنوي) وهي عبارة عن تمويل تورق إسلامي.

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وبحسب البيان، تصل مدة رصيد التمويل المعاد جدولته إلى ستة سنوات ميلادية ويبدأ سداد أول قسط منها في 13 مارس 2020، وتنتهي في 13 مارس 2026، بعدد 24 قسطا بمعدل قسط كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي).

وتتوقع الشركة أن يكون لإعادة الهيكلة أثراً إيجابياً بتعزيز أداء الشركة خلال فترة الستة سنوات القادمة، على أن يظهر الأثر المالي لإعادة الهيكلة في الربع الثاني من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح 24.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 98.9 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع إيرادات المبيعات نتيجة ارتفاع كميات المبيعات وتحسن أسعار البيع، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وعكس خسائر انخفاض في قيمة المخزون وعكس رصيد مخصص الزكاة .