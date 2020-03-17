شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على زيادة رأسمال "اكسترا" بـ 20% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم زيادة رأس المال من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، بما نسبته 20% من رأس المال الحالي.

وبحسب البيان، سيرتفع عدد أسهم الشركة من 50 مليون سهم إلى 60 مليون سهم، علماً بأنه سيتم زيادة رأس المال بواقع سهم لكل خمسة أسهم قائمة.

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هذا وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 40 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ 60 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة".

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى أيضاً بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2019 بقيمة 62.5 مليون ريال، بواقع 1.25 ريال للسهم، بما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في صافي أرباح الشركة إلى 205.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 161.2 مليون ريال في 2018.