شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات السعودية" تعتزم شراء عدد من أسهمها وتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية على شراء عدد من أسهم الشركة، بحد أقصى 5.5 مليون سهم وبمبلغ لا يتجاوز 300 مليون ريال.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن عملية الشراء تأتي بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.
وبحسب البيان، سيتم التصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً.
وأشارت الشركة إلى أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة، علماً بأن الأسهم المخصصة للموظفين لن تستحق أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.755 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 10.780 مليار ريال في العام 2018.
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