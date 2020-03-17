شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يتعافى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 1509.00 ويقترب من إعادة اختبار الدعم المكسور للقناة الصاعدة، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون هذا الدعم المكسور يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بزيارة مستوى 1453.10 من جديد.

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