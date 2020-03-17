شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.4130 ويخترقه في إشارة لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أن المحطة التالية تتواجد عند 1.4300، بينما يمثل الثبات فوق 1.4130 شرط أولي لاستمرار الاندفاع الصاعد.

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