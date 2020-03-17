شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يكسر الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من كسر مستوى 1.1050 واستقر دونه، ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.0947، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه لتصل إلى 1.0778، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.1050 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المقترح.

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