شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض متأثرة ببيانات الإنتاج الصناعي الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات الثلاثاء متأثرة بهبوط حاد في الإنتاج الصناعي الصيني فضلا عن توقعات بانكماش ثاني أكبر اقتصاد في العالم نتيجة تفشي فيروس "كورونا".



ويتوقع محللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأخير من العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 1976، وهو ما يشير إلى مدى الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد نتيجة تفشي الفيروس.



وأشارتت بيانات إلى أن الإنتاج الصناعي الصيني هبط بنسبة 13.5% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بتراجعه بنسبة 3% فقط.

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وذكر محللون أن الاقتصاد الصيني خسر خلال أول شهرين من عام 2020 ما يقرب من خمسة آلاف وظيفة بضغط وتأثير من الفيروس.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن الأحد الماضي في خطوة عاجلة خفض الفائدة إلى النطاق بين 0.25% و0% فضلا عن إطلاق برنامج تيسير كمي بقيمة 700 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:235 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 2.34 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.42 دولار وأقل سعر عند 2.34 دولار.