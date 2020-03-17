شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض مع ترقب حزمة تحفيزية جديدة من إدارة "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء (بعد ارتفاع طفيف في افتتاحية الجلسة) مع ترقب المستثمرين للمزيد من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد في الولايات المتحدة.



ونقلت "واشنطن بوست" عن مصادر في البيت الأبيض قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تسعلى للحصول على حزمة تحفيزية للاقتصاد بقيمة 850 مليار دولار بعد موافقة الكونجرس من أجل مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

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كانت "وول ستريت" قد سجلت أمس أكبر خسائر يومية منذ عام 1987 متأثرةً بالمخاوف بشأن تفشي "كورونا" وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي على الرغم من اتخاذ الاحتياطي الاتحادي خطوات عاجلة تمثلت في خفض الفائدة عند النطاق بينن 0.25% و0% بالإضافة إلى إطلاق برنامج تيسير كمي بقيمة 700 مليار دولار.



واظهرت بيانات حكومية اليوم انخفض مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.5% خلال فبراير/شباط بينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6%.



وعلى صعيد التعاملات، هبط مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 200 نقطة) إلى 19987 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 6844 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 2383 نقطة.