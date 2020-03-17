الاقتصاد

غرفة التجارة الألمانية تحذر من موجة إفلاس بسبب كورونا

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حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من موجة إفلاس على خلفية العواقب المأساوية لأزمة (كوفيد -19)، وناشدت الحكومة الاتحادية للإسراع من وتيرة المساعدات الحكومية.

وقال رئيس الغرفة إريك شفايتسر اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ليس فقط مكافحة فيروس كورونا، ولكن أيضا مكافحة العواقب الاقتصادية تعد سباقا مع الزمن"، لافتا إلى أن خطر الإفلاس في ظل تضاؤل السيولة صار سيفا مسلطا على رقاب كثير من الشركات.

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وقالت شفايتسر: "سيؤتي اتخاذ قرارات شجاعة الآن ثمارًا للدولة بأكملها فيما بعد؛ لأنه يمكنها ضمان النجاة لعشرات الآلاف من الشركات وضمان إيرادات بعد ذلك مجددا للدولة".

وأضاف أنه لهذا السبب تحتاج حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الألمانية لمزيد من السرعة كي تصل في الوقت المناسب للشركات التي تحتاجها.

يذكر أن الحكومة الاتحادية أعلنت يوم الجمعة الماضي برامج ائتمانية غير محدودة لشركات. وتقرر أيضا تأجيل تحصيل الضرائب والرسوم.

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