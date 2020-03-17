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«إتش كي إس آركيتكتس» مطورة لوجهتي الخلجان والساحل في «أمالا»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

عينت «أمالا»، شركة التصميم والهندسة الدولية «إتش كي إس آركيتكتس» كمطور رئيس لوجهتي الخلجان الثلاثة والساحل المطور.

وقال نيكولاس نيبلز، الرئيس التنفيذي لأمالا «سنعيد من خلال هاتين الوجهتين تعريف مفهوم التجربة السياحية الفاخرة من خلال تصميم تجارب شخصية استثنائية للمسافرين الأكثر تميزا مستوحاة من متعة الاستجمام واستكشاف الذات».

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وستوفر الخلجان الثلاثة ملاذا متكاملا للاستجمام والنقاهة والاسترخاء، حيث ستقدم مجموعة مختارة من العلاجات الأصيلة المستوحاة من البيئة المحلية والممارسات التقليدية، بالإضافة إلى المرافق التشخيصية والعلاجية المتطورة. كما ستشكل الخلجان أول مجتمع شامل للأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية يقدم تجارب استجمام مبتكرة إلى جانب التعلم في أجواء عائلية متميزة.

ويتوقع أن تصبح هذه الوجهة واحدة من المراكز الرائدة في العالم للغوص من خلال التجارب الغامرة التي تقدمها للزوار لاستكشاف الثروات البحرية الغنية النادرة، والتي تشمل الدلافين والسلاحف والشعاب المرجانية الجميلة والنادرة.

أما وجهة الساحل المطور فستصبح مركزا محوريا للثقافة والفنون المعاصرة على مستوى الشرق الأوسط، حيث ستستضيف برامج حافلة ومتميزة من فعاليات الثقافة والفنون والأحداث المحلية والإقليمية والعالمية. وتستوحي الأنشطة والبرامج التي توفرها هذه الوجهة من مبادئ الخير والاستدامة والروابط الإنسانية التي يتميز بها المجتمع السعودي، حيث ستشمل المجالات الإبداعية والعملية والأكاديمية.

وستضم وجهة الساحل المطور متحفا للفنون وقرية ثقافية تستعرض أروع الأعمال المنتقاة من التراث الأصيل والحرف القديمة والنادرة، بالإضافة إلى مسرح ضخم لاستضافة الفعاليات الحية.