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صندوق الاستثمارات يبحث مع التدريب التقني التعاون في مجال الضيافة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بحث وفد من صندوق الاستثمارات العامة، خلال لقائه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد بمقر المؤسسة بالرياض، التعاون المشترك لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الضيافة.

وقدم مدير أول قسم الضيافة بالإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة، أوليفير هارنيش، عرضا عن خطط الصندوق في مجال الضيافة وحاجة مشاريع الصندوق من الكفاءات الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع الجهات الرائدة في تقديم الخدمات التدريبية.

وأكد الفهيد خلال اللقاء على استعداد المؤسسة وجاهزيتها التامة للعمل مع مختلف القطاعات التنموية بالمملكة بما يساهم في تأهيل كوادر بشرية وفق احتياج تلك القطاعات وسد احتياجها من القوى العاملة.

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واتفق الجانبان على تفعيل التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة من خلال مسارات عدة مطروحة للشراكة بينهما، بما يخدم قطاع الضيافة بالمملكة ويساهم في تطويره.

وتقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال كلياتها ومعاهدها المتخصصة في مجال السياحة والفندقة، والتي بلغت 10 منشآت تدريبية عدة تخصصات من أبرزها إدارة الفنادق، وإدارة السياحة، وإدارة المطاعم، وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى تخصصات إدارة علاقات النزلاء والتسويق.

وتجاوز عدد المتدربين والمتدربات بمنشآت المؤسسة التدريبية المتخصصة في قطاع السياحة والفندقة 20 ألف متدرب ومتدربة، كما أتاحت المؤسسة قسم تقنية السياحة والضيافة في عدد من الكليات التقنية للبنين والبنات.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع وزارة الحج والعمرة وشركة القدية بهدف توظيف خريجيها بقطاع السياحة والفندقة، كما تعتزم إطلاق أكاديميتين قيد الإنشاء وسيتم تشغيلهما خلال الفترة المقبلة وتستهدفان تدريب وتوظيف 550 متدربا سنويا.