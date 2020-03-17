بسبب كورونا.. منحة عاجلة 500 جنيه من القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة

كتب: ضياء السقا

قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، جاء قرار القوى العاملة، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

كما وافق الوزير على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلي الوفاة، من وإلي العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التى تم حصرها في حملة "حماية"، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان.

وتابع وزير القوي العاملة، صباح الثلاثاء ، بديوان عام الوزارة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد - 19) ،وذلك من خلال الكشف علي جميع العاملين، ومن يدخل الوزارة من المواطنين من الجمهور المتعاملين معها ، للتأكد من سلامته، وكان الوزير أول من خضع للكشف الطبي ، ومعه قيادات الوزارة ، وتم التأكد من أن درجة الحرارة طبيعية بين 36 و37 درجة.

وفي نفس السياق أصدر الوزير تعليمات لمديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بالالتزام الكامل بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث أعداد العاملين في ديوان عام كل مديرية والمناطق والمكاتب ومراكز التدريب وجميع الوحدات التابعة للمديرية، مع أخطار الوزير بخطة كل مديرية فورا مع اعتبار الأمر مهما وعاجلا وفوريا .

كما عقد وزير القوي العاملة اجتماعا طارئاً مع رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة لبحث تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالخطة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ووجه "سعفان" ضرورة وضع آلية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص , مناشد كل رئيس إدارة مركزية بوضع خطة بتقسيم العمل داخل كل إدارة بنظام الورديات وتحديدها وتوزيعها طبقاً لطبيعة العمل فى كل إدارة والإدارات التابعة لها فى المديريات .

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وشدد وزير القوي العاملة علي أن كل ما يتم اتخاذه يتم في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا علي صحة العاملين بالقوي العاملة وأسرهم منعا لانتشار مرض "الكورونا".

وأكد الوزير ضرورة أن يتم الكشف علي جميع المترددين عند الدخول لديوان عام الوزارة ويتم التعامل معهم من خلال الشباك الواحد ، مشيرا إلي أن عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم اتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا"، والتنسيق الدائم مع مديرية الصحة بكل محافظة.

ووجه الوزير بضرورة حصول المرضى بأمراض مزمنة على إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار نظراً للأدوية التى يتعاطونها والتى تسبب نوع من الضعف الذى سيؤثر على صحتهم ، فضلا عن السيدات الحوامل وذلك بتقديم ما يثبت الحالة بشهادة من الدكتور المعالج للحالة .

كما وجه الوزير بضرورة الانتهاء من حصر للعاملات التى لديهن أطفال أقل من 12 سنة وتسجيلهم على المنظومة وذلك لتفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء ضمانا للشفافية والوضوح .

كما قرر الوزير إيقاف العمل بنظام البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف للعاملين، والاعتماد علي دفاتر الحضور والانصراف حتى انتهاء الفترة الاحترازية.

وقرر الوزير تأجيل أي فعاليات أو احتفالات خلال تلك الفترة ، وإيقاف العمل لشركات موسم الحج نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وطبقاً لقرار مجلس الوزراء فيتم ايقاف اي نشاط خاص بالعمالة الموسمية وفى حالة مخالفة أي شركة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو ايقاف نشاطها.

ووافق وزير القوي العاملة علي استمرار نظام التفتيش الميداني علي المنشآت والشركات والمصانع .

ووجه الوزير ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل العمل على الزملاء من خلال الشبكة الاليكترونية المعدة لذلك بالوزارة بكافة السبل الممكنة عن طريق البريد الإليكتروني وشبكة النت المنزلية تسهيلاً للعمل فى تلك الظروف ولضمان استمراريته.