لأول مرة .. مشرعون أمريكيون يناشدون المملكة التعاون بشأن السياسة النفطية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:28 مساءً, 17 مارس 2020 م
المناطق - يوسف المطيري
قالت مصادر غربية مطلعة أن “13” من أعضاء مجلس الشيوخ في الحزب الجمهوري وجهوا مناشدة للمملكة لإعادة التفكير في خططها لتعزيز إنتاج النفط.
وجاء في المناشدة التي وجهها 13 مشرعاً امريكياً: ” نحث المملكة على تأكيد القيادة البناءة في استقرار الاقتصاد العالمي عن طريق تهدئة القلق الاقتصادي في قطاع النفط والغاز”.
يشار إلى أن شركة “أرامكو” السعودية، أعلنت في وقت سابق، تلقيها توجيها من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل في اليوم، من 12 مليون برميل يوميا.
ويأتي ذلك رداً على رفض روسيا تمديد اتفاق اوبك+ وإعلان انتهاء الاتفاق الذي قاد خلال ثلاث سنوات ماضية إلى استقرار السوق.
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