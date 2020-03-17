شكرا لقرائتكم خبر عن السماري.. رئيساً تنفيذياً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أصدر مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قراراً بتعيين عبدالرحمن بن عبدالله السماري رئيساً تنفيذياً للهيئة، ليصبح أوّل رئيس تنفيذيّ للهيئة منذ صدور الأمر الملكي بإنشائها في ديسمبر 2018.

وكان السماري قد كلف بمهام الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الفترة السابقة، حيث أسهم في إطلاق المرحلة التأسيسية للهيئة، وتطوير استراتيجية وأعمال الهيئة، إلى أن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتعيينه رئيساً تنفيذياً.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل إن السماري الذي يعد من الكفاءات الوطنية وحظي بثقة كبيرة من مجلس الإدارة، قدّم إسهامات بارزة خلال مرحلة وضع البنية التحتية للهيئة ورسم استراتيجيتها، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على استقطاب الكوادر الوطنية التي تعول عليها في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها.

وعمل السماري في مجال الاستشارات الاستراتيجية للقطاعين العام والخاص، بالتوازي مع خبرة صناعية واسعة في قطاع النفط والغاز، ويملك خبرة عميقة في مجالات متعددة تشمل استراتيجية الأعمال وتطوير سلاسل الإمداد، والتخطيط المالي والتشغيلي.