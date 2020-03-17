شكرا لقرائتكم خبر عن "سار" تعقّم جميع القطارات والمحطات والان نبدء بالتفاصيل

كثفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) جهودها، للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم كافة محطات وعربات القطارات بالمملكة، تفاعلاً منها مع المبادرات الوطنية الرامية إلى الحد من انتشاره.

وطبقت الشركة تدابير استثنائية منها إلغاء الاجتماعات الداخلية ورحلات العمل إلا للضرورة، وإلغاء البصمة واستبدالها بوسائل أخرى إلكترونية، وتوفير كافة الأدوات اللازمة للعمل عن بٌعد، إضافة إلى عزل الموظفين العائدين من دول موبوءة لمدة 14 يوم و زيادة عدد أجهزة التعقيم داخل مرافق الشركة."

وكانت (سار) قد نشرت على حسابها الرسمي في تويتر فيديو يوضح عمليات التعقيم التي أجرتها للمحطات والعربات، كما قامت الشركة بعمليات إلغاء واسترجاع التذاكر مجاناً للمسافرين.