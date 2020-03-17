شكرا لقرائتكم خبر عن "سار" تعقّم جميع القطارات والمحطات والان نبدء بالتفاصيل
وطبقت الشركة تدابير استثنائية منها إلغاء الاجتماعات الداخلية ورحلات العمل إلا للضرورة، وإلغاء البصمة واستبدالها بوسائل أخرى إلكترونية، وتوفير كافة الأدوات اللازمة للعمل عن بٌعد، إضافة إلى عزل الموظفين العائدين من دول موبوءة لمدة 14 يوم و زيادة عدد أجهزة التعقيم داخل مرافق الشركة."
وكانت (سار) قد نشرت على حسابها الرسمي في تويتر فيديو يوضح عمليات التعقيم التي أجرتها للمحطات والعربات، كما قامت الشركة بعمليات إلغاء واسترجاع التذاكر مجاناً للمسافرين.
كانت هذه تفاصيل خبر "سار" تعقّم جميع القطارات والمحطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.