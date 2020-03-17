شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتبرع بـ 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله اليوم الثلاثاء أن الكويت تقدمت بتبرع بقيمة 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول إن هذا التبرع يهدف "لدعم جهود المنظمة البناءة في مكافحة الوباء". وأوضح أن "منظمة الصحة العالمية ستتولى توزيع هذا التبرع لدعم برامجها في هذا المجال، إضافة إلى دعم الدول التي تتطلب أوضاعها الصحية تقديم المساعدة في هذا الإطار".

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