شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" ترصد تجاوزات في أسعار بيع الكمامات والمعقمات والان نبدء بالتفاصيل

رصدت وزارة التجارة اليوم بعض التجاوزات برفع أسعار الكمامات والمعقمات، وطبقت العقوبات بحق المخالفين. وتؤكد التجارة عدم التهاون في معاقبة من يتلاعب أو يؤثر على الأسعار مستغلاً هذا الظرف، حيث سيتم تطبيق أشد العقوبات بحقهم.

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