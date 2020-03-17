’’البحر الأحمر‘‘ تمنع العاملين بالقطاع السياحي من مغادرة مقر عملهم 14 يوما بسبب كورونا

كتب: ضياء السقا

قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عدم مغادرة العاملين بالقطاع السياحي مقار عملهم قبل الفحص الكامل وإلزامهم بعدم المغادرة خلال فترة 14 يومًا، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن خطة الحكومة لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره.

وبحسب بيان نشره "اليوم السابع"، فإن القرار نص على تعقيم المنتجعات والفنادق السياحية، وعدم مغادرة العاملين بالفنادق لمدة 14 يومًا، وإلزام الفنادق السياحية بالمتابعة الدورية للعاملين بها منذ خروج أخر سائح من المحافظة، عدم استقبال وفود سياحية.

وأكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي في تصريحات له، أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار مع جميع الفنادق والمؤسسات العاملة بالقطاع السياحي، مشيرًا إلى أن إجراءات الوقاية والتعقيم لن يتم التهاون في تنفيذها وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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من ناحية أخرى، أعن حنفي، أنه بدأ جولته بالمرور على سيابر النت قبل المرور على المقاهي ومصادرة الشيش.

وأشار المحافظ في تصريحات تليفزيونية، إلى انه قام بإغلاق عدد ٦ سيابر بمدينة الغردقة، وذلك بسبب تجمع الأطفال داخلها.

وأضاف المحافظ، انه قام بالمرور على جميع اماكن التجمعات بمدينة الغردقة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للاماكن المخالفة لقرار رياسة الوزراء بإغلاق ومصادرة كافة الاماكن والادوات التي تعمل على التجمعات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم انتشارة بسبب تلك التجمعات.