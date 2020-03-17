شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 0.6000، وننتظر مزيد من الانخفاض الذي نتوقع أن يتجاوز المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.5880 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 0.6090 يمثّل الشرط الأول لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5970 والمقاومة 0.6090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط