شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية بعد المحاولة الإيجابية التي شهدها هذا الصباح، ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 30.00 كمحطة أولى، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 27.09 كهدف سلبي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 33.56 و34.79 لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 29.00 والمقاومة 33.56

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط