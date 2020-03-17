شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية قوية بعد اختبار المتوسط المتحرك 50 هذا الصباح، ليستقر دون حاجز 30.00 دولار، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى القصير والمتوسط، والذي يستهدف مستويات 27.67 ثم 25.00 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستويات 31.07 و32.13.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.67 والمقاومة 32.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط