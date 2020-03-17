شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة هبوطاً بشكل قوي بعد اختبار مستوى 13.05 هذا الصباح، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً بفعالية بقية اليوم، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ بتجاوز مستوى 11.24 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 10.00، مع الانتباه إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 13.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 11.50 والمقاومة 13.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط