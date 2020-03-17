شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية ليتجاوز مستوى 1.2195، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 1.1960، بينما يمثل الثبات دون 1.2325 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2150 والمقاومة 1.2325

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط