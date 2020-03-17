شكرا لقرائتكم خبر عن وول مارت ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم وول مارت (WMT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب سجل خلالها خسائر بلغت نسبتها -6.43% بما يعادل -7.34 نقطة ليستقر عند سعر 106.76 دولار، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 104.10، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 100.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر وول مارت ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 17-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.