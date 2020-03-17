شكرا لقرائتكم خبر عن يونايتد ستيل يسجل أسعار قياسية منخفضة – تحليل – 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم يونايتد ستيل (X) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.85% بما يعادل -0.10 نقطة ليستقر عند سعر 5.32 دولار.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7.00، ليستهدف مستوى الدعم 3.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط