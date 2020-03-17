شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس تسيطر عليه القوى البيعية – تحليل – 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم ستاربكس (SBUX) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر السهم مستوى الدعم 61.92، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -16.20% بما يعادل -11.33 نقطة ليستقر عند سعر 58.59 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 61.92، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 53.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط