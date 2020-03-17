فايزر يعاود الانخفاض – تحليل – 17-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فايزر (PFE) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -8.35% بما يعادل -2.73 نقطة ليستقر عند سعر 29.98 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف بعضاً من تشبعه البيعي.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 29.55، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 26.87.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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