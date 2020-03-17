شكرا لقرائتكم خبر عن إنيفيديا لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم إنيفيديا (NVDA) لأعلى سعر له عند 226.02، ليرتد منه انخفاضاً محولاً تلك المكاسب إلى خسائر في نهاية التداولات، لينخفض بنسبة بلغت -18.45% بما يعادل -44.44 نقطة ليستقر عند سعر 196.40 دولار، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 193.40، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 164.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط