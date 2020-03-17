شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أربع سنوات ، ويدعم ذلك عمليات اصطياد الصفقات عند أسعار رخيصة ، ويكبح تلك المحاولات مخاوف الركود العالمي بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا ، بجانب حرب الأسعار الذي اندلع مؤخرا بين السعودية وروسيا بعد انهيار تحالف أوبك بلس ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 30.30$ ، من مستوى الافتتاح عند 28.71$، وسجل أدنى مستوي عند 28.67$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 31.22$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 30.00$ ، وسجل أدنى مستوي عند 29.62$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس نسبة 13.7% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 14.2% ،وسجلت أدنى مستوى فى أربع سنوات عند 29.48$ للبرميل ، عقب إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لتحالف أوبك بلس.

الارتفاع الحالي فى أسعار النفط ، يأتي ضمن عمليات التعافي من المستويات المنخفضة فى عدة سنوات ، بدعم من عمليات اصطياد الصفقات عند أسعار رخيصة.

وأكدت الولايات المتحدة على استغلال الأسعار المنخفضة حاليا لأسعار النفط لزيادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي ،وتخطط دول وشركات أخرى للقيام بإجراءات مماثلة لزيادة المخزونات الإستراتيجية.

لا يزال وباء فيروس كورونا ينتشر على نطاق واسع فى معظم أنحاء العالم ، ولا سيما فى القارة العجوز أوروبا ،والتي أصبحت مركزا للوباء على حسب التصريحات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية.

Advertisements

وتكافح الحكومات العالمية للسيطرة على تفشي هذا الوباء، من خلال فرض المزيد من القيود والرحلات وغلق الحدود ،فى إجراءات قاسية تسبب المزيد من الأضرار الجسيمة للاقتصاد العالمي ، وتقلص كثيرا من مستويات الطلب على الوقود.

ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على النفط خلال الفترة الحالية لمستويات لم يشهدها العالم من قبل حتى أيان ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،الأمر الذي من المتوقع أن يسبب المزيد من اضطراب التوازن فى سوق النفط.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس إن السوق سوف يشهد فائضا قياسيا بنحو 6 مليون برميل يوميا بحلول نيسان/أبريل المقبل ،بعد قرار السعودية زيادة الإنتاج لمستويات الذروة بعد انهيار تحالف أوبك بلس والدخول فى حرب أسعار مع روسيا.

قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" بالأمس إن اجتماع كان مقرر عقده بين دول أوبك والمنتجين المستقلين لإجراء محادثات فنية يوم الأربعاء فى فيينا تم إلغاءه.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية اتفاق لخفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها بقيادة روسيا ، فيما يعرف بتحالف أوبك بلس بنهاية هذا الشهر ،وأخفق التحالف فى السادس من آذار/مارس الجاري فى التوصل لاتفاق جديد لتعميق وتمديد التخفيضات الحالية.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع السابع على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.