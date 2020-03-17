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شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة بأعلى وتيرة فى عام والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدرت عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر شباط/فبراير منخفضة بمقدار 0.5% ،بأسوأ قراءة منذ شباط/فبراير 2019 ،أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 0.2% ، وعدلت القراءة السابقة إلى ارتفاع بمقدار 0.6% من ارتفاع بمقدار 0.3%.
كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة انخفاض بمقدار 0.4% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.6% بعد التعديل من ارتفاع بمقدار 0.3% ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الأمريكي.
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