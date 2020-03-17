شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى 3 أسابيع قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه الواسعة التي توقفت مؤقتا بالأمس بعد قرار الخفض الطارئ الجديد فى أسعار الفائدة الأمريكية ، يأتي هذا الارتفاع بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية الأكثر سيولة فى العالم ،وبدعم انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن مبيعات التجزئة خلال شباط/فبراير.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 1.4 % إلى مستوى 99.44 نقطة الأعلى منذ 24 شباط/فبراير الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.14 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.98 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بعد الاجتماع الطارئ الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

فى ثاني اجتماع طارئ فى أقل من أسبوعين ،خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأحد أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف ما بين الصفر و 0.25% ،وأطلق برنامج تحفيز نقدي جديد بمقدار 700 مليار دولار أمريكي شهريا.

وقال المركزي الأمريكي إن تفشي فيروس كورونا أضر كثيرا بالمجتمعات وعطل النشاط الاقتصادي فى العديد من الدول بما فى ذلك الولايات المتحدة ،وخفض أسعار الفائدة وشراء الأصول المالية خطوات ضرورية لحماية أكبر اقتصاد فى العالم من آثار الفيروس التاجي.

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يدعم الارتفاع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي ،تسارع الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها العملة الأكثر سيولة فى العالم ،حيث يواجه المستثمرين نقصا فى الدولار الأمريكي ، فى ظل الهبوط الحاد فى أسواق الأسهم العالمية ،بسبب حالة الذعر بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 0.800% ، ليستأنف الارتداد الصاعد الذي توقف مؤقت بالأمس ،حيث ترجح توقعات استمرار الصعود للتداول مجددا فوق الحاجز النفسي عند واحد بالمئة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% خلال شباط/فبراير من ارتفاع بنسبة 0.3% فى كانون الثاني/يناير ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.3% فى الشهر السابق.

ويصدر بحلول الساعة 13:15 غرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع نمو بمعدل 0.4 % خلال شباط/فبراير من انكماش بمعدل 0.3% فى كانون الثاني/يناير ،ومؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 77.1% من 76.8% بالقراءة السابقة.