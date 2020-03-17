شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل الهبوط قبل سريان قرار غلق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، لتقترب من ملامسة أدنى مستوياتها فى نحو ثماني سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع استمرار حالة الذعر التي تسيطر على المستثمرين جراء تفشي وباء فيروس كورونا فى أوروبا ،ومن المقرر سريان قرار غلق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي فى وقت لاحق اليوم للحد من الانتشار السريع للفيروس التاجي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.1% حتى الساعة 11:40 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 4.9% ، مسجلا أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، بفعل تصاعد عمليات البيع المفتوحة ، فى ظل تسارع تفشي فيروس كورونا في كامل أنحاء أوروبا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوياته فى نحو ثماني سنوات ،مع استمرار وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 10% ، ليواصل القطاع خسائره الفادحة ، مع توالي إعلان الحكومات الأوروبية عن إغلاق وطني عام لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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لا تزال إيطاليا وإسبانيا البلدان الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا ،وأبلغت فرنسا وألمانيا عن ارتفاع حد فى عدد الحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس.

وأعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيغلق حدوده الخارجية اعتبارا من اليوم الثلاثاء ،وطالب ماكرون الشعب الفرنسي البقاء فى المنازل لمدة 15 يوما بسبب تفشي الفيروس التاجي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 2.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 12% ، بأكبر خسارة يومية منذ عام 1987 ، بعدما جددت خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي المفاجئة بخفض أسعار الفائدة لما يقارب الصفر المخاوف من ركود قد يكون عميقا بسبب جائحة فيروس كورونا.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.2% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.3% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 1.6 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.5%.