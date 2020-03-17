شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوسط الأجور في بريطانيا يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش متوسط الأجور لثلاثة أشهر المنتهية في كانون الثاني/يناير مرتفعا 3.1% ، أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع 3.0% ،أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع 2.9% ، هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.

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