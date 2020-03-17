شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل البطالة البريطانية فى يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش معدل البطالة لثلاثة أشهر منتهية في كانون الثاني/يناير بمستوي 3.9 %، أسوأ من توقعات الخبراء معدل 3.8% ، أسوأ من القراءة السابقة معدل 3.8% ، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.

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