شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يوافق على تنظيم قمة طارئة لمجموعة العشرين حول كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:17 صباحًا, 17 مارس 2020 م المناطق - الرياض أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، أن رئيس الوزراء اتصل بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ودعاه لتنظيم قمة عاجلة لمجموعة العشرين لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا.

وجاء في بيان لمكتب سانتشيز اليوم الاثنين، أن “رئيس الوزراء اقترح عقد قمة عاجلة واستثنائية عبر الفيديو لتقييم الوضع وصياغة خارطة طريق”.

وأضاف البيان أن “سمو ولي العهد أبدى موافقته وقال إنه سيدعو لاجتماع قمة تعقده مجموعة العشرين خلال الأيام القريبة القادمة”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت فيروس كورونا وباء عالميا، حيث أصيب بالفيروس نحو 170 ألف شخص حول العالم، وبلغ عدد ضحاياه أكثر من 6.5 ألف شخص، فيما تعافى منه أكثر من 77 ألف شخص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يوافق على تنظيم قمة طارئة لمجموعة العشرين حول كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.