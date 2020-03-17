شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف 90% من طاقة الإنتاج بالصين والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية اليوم الثلاثاء أن أكثر من 90% من المؤسسات الصناعية الرئيسية على مستوى المقاطعات في الصين قد استأنفت العمل والإنتاج بفضل التدابير المتخذة.
وأوضحت أن هذا الاستئناف لا يشمل مناطق محددة بما فيها مقاطعة هوبي، التي كانت الأكثر تضررا بفيروس كورونا.
وقالت منج وي، المتحدثة باسم اللجنة، إن مناطق من بينها تشجيانج وجيانجسو وشنغهاي وشاندونج وقوانجشي وبلدية تشونجتشينج، شهدت تقريبا عودة ما يقرب من 100% من مؤسساتها إلى الإنتاج.
كما أشارت البيانات المتعلقة باستخدام الكهرباء إلى الحيوية المستعادة بشكل كبير في مختلف القطاعات.
وشهدت صناعة المعادن غير الحديدية عودة استخدام الطاقة مرة أخرى إلى المستوى الطبيعي للعام الماضي، في حين شهدت الصناعات الدوائية والكيميائية والإلكترونية ارتفاع معدل استخدام الكهرباء مرة أخرى إلى 90% من المستوى العادي.
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