ضوابط العمليات الاستيرادية لـ 3 سلع استراتيجية .. قرار جديد من المركزي

قرر البنك المركزي مد فترة استثناء، بعض السلع الغذائية الأساسية وهي الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام ينتهى في 15 مارس 2021.

وأوضح البنك المركزي المصري، أنه في ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصري، فأنه ارتأى مد فترة السماح لبعض السلع الغذائية الأساسية وهي الأرز، والعدس، والفول، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمد عام آخر ينتهي في 15 مارس 2021.

وشدد البنك المركزي في خطاب تم توجيهه للبنوك العاملة في السوق المحلية، اليوم الأثنين 16 مارس، على سريان هذا القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

وأكد البنك المركزي، أنه بالإشارة لضوابط العمليات الاستيرادية، والكتاب الدوري المؤرخ 6 مارس 2019، بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100 % على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020.