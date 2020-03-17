شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 3.22% بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 3.22% خاسرا 59.46 نقطة ليصل إلى مستوى 1782.14 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 66 مليون سهم محققة ما قيمته 71.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1424 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت سهم واحد، فيما انخفض 26 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.41%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 4.11%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.79%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.02%.

Advertisements

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.90%، ثم سهم بنك دبى الإسلامى بنسبة 1.95%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 9.78%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 7.8 مليون ورقة بقيمة 16.9 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 3.62%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن موافقة مجلس إدارتها على استراتيجية المجموعة لعام 2020، وبياناتها المالية المدققة لعام 2019، وحققت المجموعة أرباحا سنوية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك قدرها 186 مليون درهم، وبلغت الأرباح السنوية الصافية العائدة للمساهمين 47 مليون درهم.

وفى السياق ذاته أعلنت شركة دبى للمرطبات، تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق 23 مارس الجارى، لمناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة.