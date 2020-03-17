شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت.. والأحد أجازة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.23% خاسرا 99.33 نقطة ليصل إلى مستوى 4357.10 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.66% خاسراً 123.79 نقطة ليصل إلى مستوى 4539.65 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.27% خاسراً 51.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4008.24 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 2.12%، خاسرا 84.610 نقطة ليصل إلى مستوى 3898.82 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 72.1 مليون سهم بقيمة 15.9 مليون دينار كويتى عبر 4529 صفقة.

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وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.10%، ثم الخدمات المالية بنسبة 1.76%، ثم قطاعى التأمين والنفط والغاز بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%.

وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.71%، ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 9.57%، فيما تصدر سهم "مجموعة جى اف اتش المالية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.96% ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 13.85%، ثم شركة بيت الأوراق المالية بنسبة 10.30%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة بورصة الكويت، عن تعطل أعمالها يوم الأحد الموافق 22 مارس، على أن يستأنف الدوام الرسمى يوم الاثنين الموافق 23 مارس، وذلك بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج.