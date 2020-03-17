شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلي المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.97% خاسرا 13.50 نقطة ليصل إلى مستوى 1381.80 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 567.5 ألف سهم بقيمة 108.6 ألف دينار.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 45.28% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 5.73% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.8%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.37% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 6.58%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة عقارات السيف، عن إطلاق صندوق لدعم مستأجرى المجمعات التابعة للشركة بقيمة إجمالية وقدرها مليون دينار بحرينى مراعاة للظروف الحالية التى تمر فيها البلاد وما اتخذته من إجراءات، متوقعة انخفاض دخل الإيجارات لعام 2020، بمبلغ وقدره مليون دينار بحرينى.