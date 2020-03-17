الاقتصاد

سهم البنك الأهلي المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.97% خاسرا 13.50 نقطة ليصل إلى مستوى 1381.80 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 567.5 ألف سهم بقيمة 108.6 ألف دينار.

 

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 45.28% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.78%،  ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 5.73% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.8%.

 

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.37% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 6.58%.

 

وفى سياق متصل أعلنت شركة عقارات السيف، عن إطلاق صندوق لدعم مستأجرى المجمعات التابعة للشركة بقيمة إجمالية وقدرها مليون دينار بحرينى مراعاة للظروف الحالية التى تمر فيها البلاد وما اتخذته من إجراءات، متوقعة انخفاض دخل الإيجارات لعام 2020، بمبلغ وقدره مليون دينار بحرينى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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