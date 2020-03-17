مصدران: وزارة المالية العمانية تقلص ميزانية 2020 المخصصة للوكالات الحكومية 5%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بوزارة المالية في سلطنة عمان ومصدر آخر مطلع إن وزارة المالية في السلطنة تقلص الميزانية المخصصة للوكالات الحكومية بنسبة 5% في 2020. وقال المصدر بوزارة المالية إن القرار جاء "استجابة للتحديات المالية التي تواجهها البلاد". Advertisements ومن المتوقع أن تشهد سلطنة عمان عجزا متناميا هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط. والسلطنة وهي منتج خليجي صغير للنفط مُصنفة عند مستوى عالي المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.

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