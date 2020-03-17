شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية للتنمية: اقتصاد الصين سيعود إلى وضعه الطبيعي في الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الحكومية المعنية بالتخطيط في الصين اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد البلاد سيعود إلى وضعه الطبيعي في الربع الثاني من العام مع سريان تدابير دعم اتخذتها الحكومة للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا.
كما قال مسئولون من اللجنة للصحفيين خلال إيجاز صحفي إن لدى الصين وفرة من أدوات السياسة وإنها ستنفذ إجراءات مناسبة في الوقت الملائم.
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