شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يمتد نحو دعم مهم– تحليل -17-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر النحاس الضغوط السلبية المتكررة بتشكيله لموجة سلبية قوية مسجلا بذلك العديد من المستويات السلبية ليواجه بذلك امتداد لدعم مهم عند 2.3260, قد يضطر السعر حاليا لتشكيل بعض التذبذب الجانبي لحين تجميعه لعزم سلبي جديد ولنشير إلى أن نجاحه بكسر هذا الدعم سيفتح الباب أمامه لاستهداف المزيد من المستويات السلبية والتي قد تبدأ من 2.2630 و 2.2000 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.4500 و 2.3000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النحاس يمتد نحو دعم مهم– تحليل -17-3-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.