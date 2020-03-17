شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يمتد نحو دعم مهم– تحليل -17-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر النحاس الضغوط السلبية المتكررة بتشكيله لموجة سلبية قوية مسجلا بذلك العديد من المستويات السلبية ليواجه بذلك امتداد لدعم مهم عند 2.3260, قد يضطر السعر حاليا لتشكيل بعض التذبذب الجانبي لحين تجميعه لعزم سلبي جديد ولنشير إلى أن نجاحه بكسر هذا الدعم سيفتح الباب أمامه لاستهداف المزيد من المستويات السلبية والتي قد تبدأ من 2.2630 و 2.2000 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.4500 و 2.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط