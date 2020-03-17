شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتكبد خسائر كبيرة– تحليل - 17-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر البلاتين لسيطرة الميل الهابط والتي تبدأت منذ دخوله محاور القناة الهابطة ليتكبد بذلك خسائر كبيرة بملامسته مؤخرا لمستوى 560.50, نتوقع باستمرار ثبات المقاومة المحورية المستقرة عند 780.00 وبتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي المستمر, تجديد السعر للهجوم السلبي محاولا الضغط على الدعم المستقر عند 550.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 710.00 و 550.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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